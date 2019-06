Apuntes demográficos: La bajada de la natalidad explicada

La noticia de que la natalidad ha descendido más de un 40% en la última década ha disparado las alarmas en la sociedad española. Las causas parecen evidentes: los niños lloran, no te dejan dormir, cuestan dinero y luego crecen, aprenden a hablar y resulta que son idiotas. Ese sería mi diagnóstico, pero los expertos apuntan a que las causas podrían ser económicas.

La teoría económica de la baja natalidad es poco convincente por varios motivos: la natalidad ya descendía antes de la crisis y Amazon ha sacado un yate hinchable que permite que todos podamos ser ricos. Queda refutada la pobreza como causa de la baja natalidad y gana enteros mi teoría de la pedofobia. Tener hijos estaba bien cuando había que arar el campo, recoger la cosecha y no te multaban por trabajar con ocho años, ahora tenemos Netflix y conciencia ecológica. Nos llevan décadas avisando de que el planeta no tiene recursos para alimentar a 10.000 millones de bocas y ya somos 7.000, las fábricas de Cheetos no darían a basto. Ante esta situación los jóvenes han tomado conciencia y han adoptado una medida drástica: no follar, una solución a la vasca.

Todo indica que la baja natalidad tiene una explicación más cultural (estilos de vida) que económica, pero esta ha creado un problema evidente: las pensiones. Hacen falta más Brand Managers y más chóferes de Über y Glovo para pagar las pensiones que se ganaron en su momento Zacarías y Emiliano con la labranza. Es una simple cuestión matemática: la gente cada vez vive más años (hay más pensionistas) al mismo tiempo que hay menos gente cotizando. Podría parecer un callejón sin salida si no existiese desde hace años ‘La solución norcoreana’: aumentar la mortalidad de los mayores para alcanzar el equilibrio, el ying y el yang entre milenials y pollaviejas. La solución final al problema de las pensiones. A veces menos es más en cuestión de seres humanos.

