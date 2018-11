Apu y a norcorearización de occidente

En Corea del Norte hemos censurado la Coca-Cola, el 90% de los peinados, las películas extranjeras, el sarcasmo, los partidos políticos e internet, pero lo hemos hecho por un motivo racional y perfectamente comprensible: yo soy dictador y a mí esas cosas no me gustan. El totalitarismo es un buen sistema político si eres tú el dictador, si no, no merece la pena. Por eso asisto perplejo a la dinámica censora que están tomando las democracias occidentales. Los jóvenes presionan para que se cambien letras de canciones y se eliminen a personajes de series porque los consideran inadecuados u ofensivos. El último ejemplo ha sido el de Apu, de Los Simpsons. Unos muchachos han descubierto que Apu representa un estereotipo que ridiculiza a los hindús, no como Fat Tony (el mafioso italiano) o Willy (el pelirrojo escocés garrulo), la chavalada ha descubierto un personaje estereotipado en Los Simpsons. De aquí al FBI.

Los milenials están descubriendo el sarcasmo y la ambigüedad moral, están descubriendo que a los seres humanos nos hace gracia lo distinto y que a veces utilizamos la exageración como recurso para la sátira. Lo que coincida con sus ideas es libertad de expresión, lo que no coincida es apología de algo y debe ser perseguido. Un plan perfecto, sin fisuras, no sé como no se le ocurrió a Tocqueville. La presión ha llegado a tal punto que Apple ya ha anunciado que va a producir series sin violencia, sexo, blasfemia ni drogas, vamos, que está preparando varios remakes de Peppa Pig.

A algunos les sorprenderá que cuando Misión Imposible II a los españoles se les presentaba vestidos de toreros, mezclando las fallas con la Semana Santa y desayunando vino con casera y churros, a muchos españoles les hiciera gracia. Les sorprenderá también que muchos vascos se rieran de sí mismos en Vaya Semanita y que a los andaluces les hiciera gracia Juani, la ‘chacha’ andaluza boba e inculta de Médico de Familia. A otros muchos les ofenderá que yo haya utilizado la palabra ‘milenial’ (los nacidos a partir de 1980) en lugar de generación Z que es la más adecuada para el artículo, y que lo haya hecho de forma deliberada como un mero recurso narrativo.

Tradicionalmente todas las generaciones han creído que la generación siguiente era idiota e iba a cargarse todas las cosas, y obviamente estaban equivocados, pero es que creo que esta vez llevamos razón.