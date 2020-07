Dice el refrán que cuando en marzo mayea en mayo marcea, en este caso parece que vamos a marcear buena parte del año, entendiendo por marcear jugar al parchís online y hacer repostería casera. Y es que las democracias se están mostrando incapaces de conseguir que sus ciudadanos cumplan las normas para controlar la epidemia, especialmente el uso de mascarilla, que ha sido declarada obligatoria en varias comunidades autónomas. Pero ya sabemos que democracias no saben obligar y que hasta para declarar el estado de alarma y gobernar por decreto necesitan pedirle permiso al parlamento. En Corea del Norte por ejemplo no ha hecho falta prohibirlas, nos ha bastado con apelar a la responsabilidad de la población en un mensaje difundido por la televisión nacional: “La tasa de mortalidad de quienes no usan mascarilla es superior a la del coronavirus y el ébola juntos“. Como estos mensajes no funcionan en occidente, quiero hacer hoy apología del uso de la mascarilla destacando algunas ventajas de usarla:

- Te evita parecer un psicópata incapaz de realizar un pequeño esfuerzo en pro de un beneficio común.

- Reconócelo, tus dientes parecen la defensa del Espanyol tirando el fuera de juego. La mascarilla disimula esa pequeña aleatoriedad molar de tu ADN y a un precio mucho más económico que los brackets.

- Te hará sentir bien. Sabemos que ahora mismo hay gente que empieza una cita de Tinder saludándose con el codito y la termina con un beso negro. Lo entendemos, la vida sigue en la pandemia. Pero si al menos sigues las normas sociales, especialmente esta que es obligatoria, nadie te va recriminar nada aunque termines contagiándote por mala suerte porque has cumplido con tu deber.

- Imagina que eres un monarca jubilado y por algún asunto turbio estás pensando volar a algún país sin acuerdo de extradición con España, la mascarilla te va a facilitar pasar desapercibido en el aeropuerto, tanto a ti como a cualquier trabajador de la industria de la delincuencia que esté expuesto ante las cámaras.