Dicen los argentinos que lo importante no son los hechos, sino la construcción del relato. La Generalitat ha exigido esta semana a Pedro Sánchez la presencia de ‘un relator’ para sentarse en la mesa de negociaciones. Pero, ¿qué es un relator? ¿Es un secretario, un notario low-cost o un funcionario de esos que salen conmigo apuntando en las fotos? ¿Relator no era el enemigo de Alien? Existen muchas incógnitas, pero lo que no deja duda es de la capacidad de los españoles de desconocer la existencia de algo y estar unas horas más tarde peleándose por ello. Para arrojar un poco de luz, hoy traigo la primera guía integral sobre relatores.

¿Qué es un relator?

El relator es un mamífero felón, en otros países hispanohablantes es conocido como apuntador, mecanógrafo o sujetavelas. Se cree que surgieron con la escritura, en Sumeria.

¿Dónde viven?

Los relatores suelen vivir en zonas húmedas, la colonia más abundante se encuentra en la zona del Ebro, en la frontera entre España y Cataluña. Son omnívoros, aunque se alimentan principalmente de la desconfianza.

¿Cuántos ejemplares existen?

Los relatores están en peligro de extinción por culpa de su depredador natural, las grabadoras.

¿Quién podría ser el relator en las negociaciones Gobierno-Generalitat?

Si atendemos a su acepción de mediador, el candidato más probable sería Denzel Washington. Si entendemos relator como persona que escribe lo que le dicen otras personas, ahí ganaría puntos Ana Rosa Quintana.

¿Son los relatores una garantía?

La Generalitad alude que los relatores garantizan dejar testimonio veraz de las negociaciones. Sin embargo existe la posibilidad de que el relator mienta, por lo que haría falta un subrelator que certificase que lo que el relator transcribe es cierto. Ni siquiera un Comité de Relatores eliminaría por completo la posibilidad de que existiese un complot para mentir en las transcripciones, por lo que lo ideal sería que toda la población estuviese presente en la mesa de negociaciones.