Agosto es el mes más andaluz del año, el mes en el que menos se trabaja, pero también el mes más envidioso. Octavio Augusto bautizó así el mes sextilis (augustus) porque quería que un mes llevase su nombre como había hecho Julio César con el mes de Hulio. Desde entonces agosto carga con la maldición de ser un mes aburrido en el que no pasan cosas. Me he permitido hoy hacer una pequeña anacronía para predecir todo lo que va a ocurrir este mes y despojar a agosto de su estigma de mes aburrido.

Calendario agosto 2019

2 de agosto: 9 de cada 10 milenials reconocen no saber qué significa la expresión Sco Pa Tu Manaa pero aseguran que la seguirán utilizando mientras sea viral.

7 de agosto: Pedro Sánchez anuncia que destinarán el presupuesto de las becas ADO de esgrima al Fortnite.

9 de agosto: La RAE recomienda usar ?Me meo toa? como alternativa al extranjerismo ?LOL?.

10 de agosto: Los 350.000 habitantes de Islandia huyen en patera hacia Noruega antes de que se derrita por completo el glaciar en el que viven. Muchos cambian la terminación de su apellido de -son a -sen para no ser deportados.

12 de agosto: Martínez Almeida pasea con una Citroen C15 de 1988 por Madrid Central para demostrar que Madrid es una ciudad libre y abierta.

16 de agosto: Florentino destituye a Zidane dos días antes de que empiece la Liga. Raúl se hace cargo del primer equipo y por lo que Florentino paga la cláusula de Lopetegui al Sevilla para que este se haga cargo del Castilla.

22 de agosto: Crean una petición en Change para que las televisiones se comprometan a no emitir películas con escenas de violencia o que reproduzcan cualquier patrón de conducta inadecuado, es decir, todas las películas producidas hasta el momento.

25 de agosto: El PSOE ofrece a Podemos el gobierno de Murcia y de Castilla y León a cambio de su apoyo. Podemos lo rechaza porque el PSOE no gobierna en esas comunidades autónomas.

27 de agosto: China anula la autonomía de Taiwan y Hong Kong. Estados Unidos le declara la guerra a China.

28 de agosto: El gobierno chino compra Google y Facebook. Estados Unidos pide un armisticio.

31 de agosto: Primer anuncio de turrones.