El uso de las redes sociales ha aumentado un 55% durante estas semanas. Están siendo las grandes protagonistas del confinamiento junto al horno, los negros sujetando el ataúd y el olor a azufre de tu pijama, pero por desgracia cada vez se parecen más entre ellas, están perdiendo identidad. No es raro ver a gente amenazarse de muerte por alguna nimiedad en Instagram o desayunando aguacate en Twitter. Antes de que terminen convergiendo y siendo todas iguales, he preparado este pequeño juego para que adivinéis a qué red social pertenecen estos mensajes. Además donaré un millón de petrodólares a un príncipe nigeriano a través de Hotmail por cada vez que el artículo sea compartido. Denle like a Liopardo y suscríbanse.

Adivina a que red social pertenecen estos mensajes (Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, YouTube o WhatsApp)

1)

Tu tía Eulalia te ha enviado una solicitud de amistad.

Comparte este Jesucristo de la suerte para acabar con la pandemia.

Recuerda esta foto tuya de hace 7 años cuando te compraste esa camisa rosa ajustada pensando que tenías la figura de Matthew McConaughey en lugar de la de Ángel Cristo.

2)

Reacciono viendo vídeos de cómo ElRubius reacciona viendo vídeos de gatos viendo vídeos de ratones. OMG! Si llegamos a 10.000 likes reacciono a mí mismo reaccionando a este vídeo.

3)

5 años Sales Assistant Manager at Mercadona

Inglés nivel alto.

Curso intensivo at the London Academy Badajoz.

Curso inglés Advanced ‘Muzzy goes to de zoo’, 1991. Colección completa VHS.

Carnet de conducir

Conductor en BlaBlaCar nivel Embajador.

4)

Se ha marchado la persona que más me ha inspirado en la vida junto a Martin Luther Gandhi, mi abuelo murió ayer atropellado por un camión, hoy le decimos el último adiós. Os dejo los enlaces de compra de mis outfits en las stories. #AbueloCamión #Fashion #Funeral #ILovUGrandpa #Prada #Death #AbueloMuerto #MissYou #Coronavirus

5)

- Buenos días.

¡Me cago en tu puta madre, desgraciado!

Decir buenos días es una irresponsabilidad. Hay gente que no tiene un buen día y a la que este mensaje optimista heteronormativo puede suponerle una bofetada de realidad que le aboque al suicidio. Deberíamos ser todos más sensatos con nuestros actos.

"Buenos días y buenas noches mejor", que a algunos parece que os traiciona vuestro inconsciente supremacista blanco. Celebrar la luz frente a la oscuridad, aunque sea de forma inconsciente, ayuda a reproducir estereotipos raciales no igualitarios.

6)

"Reenviado"

No enviéis mensajes políticos por favor, que este es el grupo de los papis de la guarde y saltan chispas.

¿Vais a trabajar en julio y agosto para compensar las vacaciones que estáis teniendo? Gracias con antelación. Un saludo.

Trabajarán cuando se canse de asesinar españoles el gobierno bolivariano. Firma esta petición en Change para que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sean deportados a Siberia y se forme un gobierno de concentración con José Manuel Soto a la cabeza.

7)

Vídeo de adolescente prepuber interpretando varios personajes distintos en un sketch que pretende ser cómico pero que en realidad de eriza la piel por la facilidad con la que el chaval es capaz de arruinar su dignidad de por vida con absoluta destreza.

Respuestas: 1) Facebook, 2) Youtube, 3) Linkedin, 4) Instagram, 5) Twitter, 6) WhatsApp, 7) TikTok