A Marte en tiempos revueltos

Esta semana los americanos han encontrado agua en Marte, porque estas son el el tipo de cosas que hacen los americanos: ir a buscar agua a Marte cuando aquí en la Tierra tenemos para dar y regalar. Mientras los americanos estaban pendientes de Marte, una de las marcas de coches más importantes del mundo aprovechaba para trucar sus vehículos y camuflar que tienen más emisiones que Pretty Woman. Estas cosas no pasan en Corea del Norte, intenta tú modificarle el software a un burro a ver qué pasa.

Precisamente por montar en burro pensaba yo que me picaba el cuerpo este domingo hasta que luego recordé que había elecciones en occidente. Según tengo entendido una parte de los catalanes, en vista del éxito de nuestro país, apuesta por la independencia para fundar su nuevo Estado: la República Democrática Popular de España del Norte. Las elecciones debían de sacar un presidente pero resulta que han terminado en un empate entre el ‘SÍ’ y el ‘NO’, por lo que supongo que una de ellas va a tener que buscar apoyo para gobernar en el ‘DEPENDE’. Qué follón, con lo fácil que es todo cuando pones a un único candidato.

Al final todos han interpretado que han ganado las elecciones pese a haber sacado unos resultados pésimos: necesitas sumar el porcentaje de votos a favor de la independencia con el porcentaje en contra para conseguir el que saqué yo en las últimas elecciones. Cataluña se enfrenta ahora a un escenario peligroso: puede que sea necesario convocar unas nuevas elecciones, puede que a mí se me hinchen las narices con tanta elección democrática y me lo tome como una provocación, y puede que sigan lesionándose jugadores del Barça y Luis Enrique termine teniendo que convocar a Douglas para algún partido. Pero no nos pongamos apocalípticos aún.