7 cosas que no sabías de Corea del Norte

Más información Seis motivos para viajar a Corea del Norte

En Corea del Norte no seguimos el calendario occidental ni estamos en 2021, vivimos en el año 107. Los años se empiezan a contar desde el nacimiento de mi abuelo Kim il-Sung (año 1912 en el calendario heteropatriarcal). Así, si por ejemplo alguien pregunta en qué año nació Cervantes, se le responde: “En el 365 A.Y. (antes del Yayo).

La hora tampoco es la misma que en occidente, y no me refiero sólo al huso horario. Cuando en occidente es la hora en punto, aquí son y media, y viceversa. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos diferentes, somos bohemios, a nosotros no se nos impone lo establecido. Somos indomables.

En Corea del Norte tenemos sólo 15 peinados permitidos, que una cosa es libertad y otra muy distinta el libertinaje. Si por ejemplo vas al peluquero y le pides un número 1, el peluquero ya sabe que tiene que hacerte mi peinado: un degradado lateral y la parte superior frondosa pero sedosa, un corte pensado para realzar los pómulos.

Sólo hay 3 canales de televisión, La 1, La 2 y la Teletienda. En La 1 echamos Pyongyang Directo, Norcoreanos por el mundo (siempre sale el mismo), el Grand Prix del Verano. En La 2 se emite cine clásico, documentales de serpientes y noticias del mundo del teatro que no ven absolutamente nadie. Tres canales garantizan la pluralidad informativa. Si no te fías de la información que da La 1, puedes cambiar y poner a un tigre cazando una gacela o ver la exquisita comodidad del sillón de masaje Elevator Comfort Plus 3.0.

Tenemos un sistema social jerárquico llamado Songbun que divide a la población en tres clases sociales, dependiente de los adeptos que sean al régimen. Al grupo más adepto le recompensamos con descuentos en el bonobús y por bandejas de carne que pueden pagar en cómodos plazos, a los menos adeptos también se les recompensa con el honor de trabajar para el régimen barriendo carreteras.

No hay homosexuales: Que conste que yo no soy homófobo, me gusta la música de los 80, pero por más que el INE hace encuestas, todavía nadie se ha declarado de la otra acera.

Tenemos sólo 3,2 millones de móviles frente a los 58,9 millones de Corea del Sur, pero estamos viendo progresos significativos. No digo que mañana vayamos a poner internet, pero para 2030 habremos instalado el juego de la Serpiente.