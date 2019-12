Te has pasado con el anís y el vino dulce y no recuerdas mucho. No te preocupes, aquí te traigo el resumen con todo lo fundamental que ha pasado esta década, la de los años 10, la del Holi, la de los pantalones remangados, la de las redes sociales y la de cagarse en la p*** madre de alguien por internet sin conocerlo de nada, la década ominosa.

2010: Surge la Primavera Árabe, el mundo aplaude los movimientos democráticos que terminarán dando lugar al surgimiento del ISIS. Olé nuestros huevos.

2010: España gana su primer Mundial de fútbol con un gol de Iniesta que demuestra que el manchego sufre alegría, euforia y otras emociones que podrían confirmar su condición humana.

2011: Surge el movimiento 15-M y un nuevo instrumento para hacer la revolución: la batucada.

2012: Un murciano saluda con un OLA K ASE a otro murciano, el único que aún no conoce la expresión. Este segundo al desconocer el significado de la frase contesta con un '¿Holi?', como viniendo a decir: "¿Qué dices?". De repente se disparan las acepciones de la palabra de una forma nunca antes vista.

2012: Google lanza las Google Glass y nos avisa que en unos años todos accederemos a internet con unas gafas como las que usaba Vegeta. Aquí seguimos esperando.

2013: Habemos Papa, el Papa Paquito. En realidad habemus dos Papas porque Benedicto no ha muerto, sólo se ha retirado para acabar sus días mirando obras. El hecho de que tengamos dos Papas confirma una nueva tolerancia hacia la homosexualidad.

2013: Ana Botella defiende la tercera candidatura de Madrid a celebrar unos JJ.OO. Con un Relaxing Cup of café con leche en la Plaza Mayo. Madrid terminará organizando la final de una Libertadores y hasta una cumbre chilena del clima antes que unos Juegos Olímpicos.

2014: El Rey Juan Carlos abdica en su hijo Felipe, pero continúa siendo Rey emérito. Tenemos dobles parejas de reyes y reinas, nos falta una para el full.

2015: El multimillonario Donald Trump anuncia que presenta su candidatura a las primarias del Partido Republicano. Los politólogos nos explican que es imposible que alguien de fuera del aparato del partido gane unas primarias y mucho más que gane unas elecciones con ese discurso radical.

2016: Francia prohíbe beber alcohol durante la Eurocopa, es el detonante que convence a los ingleses para salir de Europa. #Brexit

2017: Surge el movimiento #MeToo que destapa una larga historia de abusos sexuales en Hollywood.

2017: Cataluña se hace la pregunta sarandonga: ¿Nos vamos o nos quedamos? España sube un selfie abrazada a Cataluña: "Se queda".

2017: Chenoa se reencuentra con Bisbal y este le hace la cobra, es la señal de que la sociedad está rota. Derecha e izquierda no se pueden ni ver, suenan tambores de guerra.

2018: Una niña sueca de 13 años hace una pancarta de cartón con el lema #SaveThePlanet y el mundo la convierte en el referente mundial del ecologismo.

2019: Nos quedamos sin Daenerys Targaryen, la que no arde, y sin la Catedral de Notre Dame, la que sí arde.