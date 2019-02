2009-2019: Cómo ha cambiado el mundo en 10 años

La generación que inventó el reto de comer canela a cucharadas, meter la cabeza en un saco de carbón, bajarse a bailar de un coche en marcha o comer pastillas de jabón, vuelve con otro reto, la noticia es que esta vez no pone en peligro la supervivencia de la especie humana. El reto en cuestión es el #10YearsChallenge, básicamente comparar una imagen tuya actual con otra de hace diez años. Tuya, de un famoso, de una situación o de un estafilococo, cualquier cosa vale. En mi caso he decidido darle un giro al #10YearsChallenge, voy a comparar frases que se dicen ahora con otras que se decían hace diez años para ver cómo hemos cambiado como sociedad.

Gastronomía:

2009: "Ponme un carajillo y un montadito de lomo".

2019: "Ponme un cortado ecológico con leche de soja y estevia y dibújame a 'La noche estrellada' de Van Gogh en la crema".

Cultura

2009: "Lo que tienen que entender los artistas es que la gente ya no va a pagar por un disco o una película que pueden descargarse gratis".

2019: "Tengo Netflix, Spotify Premium, HBO, Movistar Plus, Amazon Prime Video y soy VIP en Brazzers, deme 1€, deme 1€ para que no me desahucie el banco".

Educación

2009: "Hijo, tú estudia y luego si quieres hacer otra cosa, ya tendrás tiempo".

2019: "Hijo, tú grábate haciendo el mongolo y súbelo a Youtube a ver si suena la flauta, y luego, si quieres estudiar algo, ya habrá tiempo".

Democracia:

2009: "Te dicen que vives en una democracia pero en realidad lo único que haces es elegir entre los dos partidos y los dos son iguales.

2019: "El diagrama del barómetro del CIS ya incluye todos los colores de la gama Pantone".

Twitter:

2009:

Y el perro se llamaba Mistetas y dice la tía: "¿Ha visto a Mistetas? Y dice el otro: "No, pero me gustaría.

Jajaja. xd. Muy bueno. RT. Recomiendo que sigáis a @menganito, tiene un humor muy afiliado.

2019:

Y el perro se llamaba Mistetas y dice la tía: "¿Ha visto a Mistetas…"

Sabes que estás cosificando a una mujer y estás bromeando sobre la tragedia que es la desaparición de una mascota. Si el perro se llama 'Mistetas' como si se llama 'Micoño', maldito nazi asqueroso. Nos vemos en la Audiencia Nacional si no te pillo antes y te reviento la cabeza.

Presidentes:

2009: "Se eligen mediante el sufragio. Los ciudadanos echan una papeleta en una urna y el que más saca, gana".

2019: "Se autoproclaman subidos en una caja de zapatos sujetando un micrófono, si consigues el apoyo de otros países importantes, ganan".

Moda

2009: "Mira la yonki con los vaqueros de hace 20 años y la sudadera de chándal de cuando iba a 3º de ESO".

2019: "¡Mira Rosalía! ¡Guapa!".