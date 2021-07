Oli London, tras las 18 cirugías para parecer de Corea: "Soy transracial"

Oli London lleva años creando contenido en Youtube rodeado de polémica y especulaciones, pero esta vez todo ha ido más allá. Se ha creado un enorme aluvión de críticas en torno a su figura debido a que afirma ser 'transracial', algo que algunos tachan de racista.

"Voy a salir hoy diciendo que soy no binario, no me identifico como hombre ni como mujer, solo siento que estoy en el medio, mis pronombres son: elles, nosotros, coreano elle”