Un youtuber vegano revienta cuatro récords Guinness de comida

Mike Jack es el hombre detrás del canal de YouTube Mike Jack Eats Heat, donde aborda todo tipo de desafios de comida especialmente la picante.

Mike es vegano y, para su último desafío de comer rápido, renunció a los pimientos picantes para batir varios récords Guinness.

"Soy vegano porque veo a todos los animales como iguales", dijo.

"A muchas personas les gustan los perros y los gatos, pero en realidad no tienen esa conexión con las vacas y los cerdos. He ido a santuarios de granjas antes y he conocido a los cerdos más agradables, las vacas más lindas, algunos pavos lindos, somos como amigos. No quiero comerme a mis amigos ", agregó.

Ataviado con una diadema y una camiseta sin mangas, Mike estaba listo para enfrentar algunos desafíos inusuales de comer rápido.

"Quiero vestirme como si estuviera participando en un deporte. Me pongo una camiseta sin mangas en caso de que me sude mientras como todos esos pimientos y también me pongo una diadema", dijo.

"Me gusta crear conciencia sobre la alimentación competitiva como deporte, ¡quizás algún día lo sea en los Juegos Olímpicos! Además, es súper tonto y está de moda", agregó.

Como de costumbre, su esposa, Jamie Jack, estuvo presente para ofrecer apoyo y aliento.

Su primer intento fue por el tiempo más rápido para comerse un plátano. Este registro es particularmente complicado ya que el plátano también debe pelarse sin manos y está incluido en el tiempo récord.

Después de luchar un poco con la cáscara del plátano, finalmente logró comerse el plátano y lograr el récord con un tiempo de 37.782 segundos.

Mike decidió entonces saciar su sed con un poco de salsa de tomate, un litro, para ser exactos.

Con una pajita, rompió el récord del tiempo más rápido para beber un litro de salsa de tomate con un tiempo de 1 min 32,54 segundos.

Luego pasó a intentar el récord de la mayor cantidad de almendras consumidas en un minuto, y lo logró masticando 32 almendras.

Por último, intentó el récord del tiempo más rápido para comerse una lechuga.

Logró devorar la masa de hojas de ensalada en un tiempo récord de 1 min 31,053 segundos.

Mike también tiene una gran cantidad de récords por su increíble habilidad para manejar el picante, el más reciente de los cuales es el tiempo más rápido para comer tres chiles Carolina Reaper (9.72 segundos).

