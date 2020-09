VÍDEO: Un talentoso hombre juega a videojuegos y toca el piano con un solo brazo y un pie

Este talentoso hombre ha aprendido a destacar en los videojuegos de ritmo rápido y a tocar el piano con un solo brazo y un pie.

El trabajador de TI Victor McConnell, de 25 años, nació con un solo brazo en Rusia y fue adoptado, a los dos años, por una pareja en California junto con sus dos hermanos.

Nunca fue invitado a jugar videojuegos cuando era niño con sus amigos, debido a que le faltaba una extremidad.

Pero una vez que su familia consiguió su propia consola de juegos, pudo aprender a jugar con el pie y la boca. Aprendió a tocar el piano por sí mismo. El no tener dos brazos no le impidió hacer las cosas que le llamaban la atención y que realmente le gustaban.

"Siempre usé mis pies o mi boca como una segunda mano y cuando se trataba de videojuegos, era algo obvio que probar y estaba claro que era algo en lo que podría llegar a ser hábil", explica Victor. "No quería que fuera 'oh, no puedes jugar porque tienes un brazo'. Quería que fuera 'oh, eres tan bueno que puedes jugar con un solo brazo'", añade.

Víctor dice que vivir con un brazo puede ser una lucha, pero ha aprendido a adaptarse a casi cualquier situación: "No estoy limitado en la mayoría de las tareas diarias y sé que puedo desempeñarlas al mismo nivel que mis compañeros. Simplemente lo consigo de manera diferente".

Sin embargo, hay momentos en los que la realidad se dejaba ver inevitablemente: "Algunas cosas requerirán mucho más esfuerzo para lograr los mismos resultados". Y en esos momentos se lo tomaba como un desafío.

