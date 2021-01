VÍDEO: Un pescador encuentra esta extraña roca y se vuelve rico

Chalermchai Mahapan, de 20 años, acababa de atracar su bote en la playa Samila en la provincia de Songkhla cuando encontró la rara sustancia el 6 de enero.

Dijo que estaba pescando salmonetes cuando el clima cambió repentinamente, por lo que tuvo que regresar temprano a la costa.

Sin embargo, mientras empujaba el bote para atracar, notó el bulto blanco en la arena era empujado por las corrientes hacia la playa.

Al principio, pensó que era solo una piedra ordinaria, pero después de mirar de nuevo, tuvo el presentimiento de que podría ser algo valioso.

El pescador se llevó la sustancia a su casa para revisarla y quemó pedazos con una cuchara para comprobar si era ámbar gris.

Dijo: "No tenía idea de qué era esta cosa hasta que le pregunté a los ancianos del pueblo que me informaron sobre el ámbar gris. Me siento muy afortunado de haberlo encontrado".

Chalermchai tomó un trozo de ámbar gris y lo quemó bajo un encendedor que se derritió rápidamente.

Envió una muestra de ámbar gris a un laboratorio y se confirmó que era genuino. Ahora está esperando un comprador a un precio de 1,000,000 de baht tailandeses (27.000 euros) por kg.

Chalermchai agregó: "No tengo prisa por vender esto. Un agente encontrará un comprador internacional".

El ámbar gris es producido por los cachalotes cuando los conductos biliares del tracto gastrointestinal producen secreciones para facilitar el paso de objetos grandes o afilados. El animal después vomita la sustancia que solidifica y flota en la superficie del océano.

El trozo sólido tiene un olor desagradable al principio, pero después de que el mucílago se seca, desarrolla una fragancia dulce y duradera, lo que lo convierte en un ingrediente codiciado en la industria de los perfumes.

En abril de 2016, una bola de ámbar gris de 1,57 kg encontrada en Lancashire se vendió por 56,000 euros, mientras que en noviembre del mismo año, tres pescadores omaníes encontraron 80 kg de ámbar gris y la vendieron por más de 3 millones de euros.

