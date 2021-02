VÍDEO: Un niño llamado Robin rescata a un murciélago gigante y lo llama 'Batman'

Un niño huérfano llamado Robin encontró un murciélago herido del que se hizo cargo y se hicieron mejores amigos.

Robin, de 12 años, encontró al murciélago frugívoro que sufría en el suelo del bosque mientras jugaba cerca de la casa de su familia en una aldea en Camarines Sur, Filipinas. Cuidó al bebé hasta que recuperó la salud y lo llamó "Batman".

Batman y Robin se volvieron inseparables y pasaban mucho tiempo jugando juntos. Robin le daba comida y agua a su mascota, pero el murciélago a veces salía a cazar de noche ya que lo dejan fuera de su casa donde se le dio un refugio.

El niño está siendo cuidado por su abuela después de que sus padres lo dejaron cuando aún era un bebé.

Dijo: "Mi amigo murciélago puede volar, así que es mejor que un gato mascota y no me hace daño. Incluso cuando vuela, vuelve y no me deja .

Robin encontró el murciélago en agosto cuando tenía alrededor de dos meses y lo mantuvo durante cuatro meses. Sin embargo, los dos mejores amigos tuvieron que despedirse cuando los funcionarios locales se enteraron de la peligrosa mascota.

El personal del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales se llevó el murciélago a sus instalaciones el 25 de noviembre para rehabilitarlo, antes de que pudiera ser devuelto a la naturaleza.

El niño dijo que tiene el corazón roto, pero entiende que el murciélago debe estar con su familia real, "Espero que se hagan cargo de mi mejor amigo. Lo quiero mucho, pero entiendo que tiene que irse".

El especialista en gestión de ecosistemas Efren Tagorda dijo que es peligroso tener un murciélago como mascota."El murciélago podría tener ácaros, pulgas y rabia por lo que está prohibido tomarlo como mascota".

Aparte de los posibles peligros para la salud de los humanos, el departamento de medio ambiente del país clasifica al murciélago de la fruta como casi amenazado.

