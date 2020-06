El subinspector de rifles de Bihar ha sido particularmente testarudo desde la infancia cuando se trata de aplastar objetos duros con su cabeza.

Pero las cosas llegaron a un punto crítico el año pasado cuando escribió en redes sociales al poseedor de un récord guinness y este le respondió que nunca podría conseguirlo.

El hombre armenio, Armen Adonts, estableció un nuevo récord mundial de doblar la mayor cantidad de barras de hierro con la cabeza. Impresionado con la hazaña - Adonts había doblado 18 barras de hierro de 12 mm de ancho para ingresar a los Récords Mundiales Guinness el 26 de abril de 2015 - Singh le envió un mensaje de felicitación en Facebook Messenger.

Adonts, un residente de Ereván en Armenia, vio el mensaje pero no respondió, de acuerdo con Singh, de 30 años. Singh nuevamente le escribió en Messenger y recibió un mensaje negativo.

"Normalmente, los deportistas y los jugadores se respetan entre sí independientemente de su nacionalidad. Pero Adonts me desmoralizó, diciendo que no podría lograrlo porque no tenía esas capacidades. Me llamó 'pobre indio'", dijo Singh a The Telegraph.

Singh respondió a Adonts diciéndole que acabaría rompiendo su record. Tras seis meses entrenando finalmente Singh estableció un nuevo récord del mundo y el vídeo se ha vuelto viral.

