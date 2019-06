VÍDEO: Un tiburón ataca y muerde la pierna de un buceador en el Mar Rojo

Un turista británico se quedó aturdido en un reciente viaje de buceo, mientras un tiburón asustado atacaba a un compañero buceador, sujetándose a su pierna mientras otro individuo intentaba luchar por apartarlo..

En las increíbles imágenes capturadas por Dan White de Farnham, Surrey, se puede ver al tiburón oceánico acercándose a los buceadores del grupo durante varios minutos antes de que finalmente se lancen.

Cuando el tiburón muerde la pierna del buceador, se escucharon gritos audibles en las imágenes capturadas por Dan, de 28 años, quien estaba de vacaciones con su novia, Shaunie Thomas, de 23 en el Mar Rojo. Una vez que el tiburón se soltó, una mancha roja de lo que parecía ser sangre se extendió a las aguas circundantes.

Dan, que ha realizado alrededor de 50 inmersiones, no reveló sus imágenes hasta asegurarse de que el buzo atacado estaba al tanto del vídeo del incidente.

El buceador era de Alemania y estaba en un grupo del tour por separado, pero a través del servicio de ayuda, Dan logró confirmar que el buceador sabía que el vídeo había sido grabado, dijo.

Al publicar las imágenes, el buceador británico espera que otros en el deporte puedan aprender de la experiencia y decidir qué no hacer en situaciones similares, cuando los tiburones se vuelven agresivos.

Dan creyó que el tiburón se asustó con la burbuja de un buzo, antes de dirigirse al grupo para investigar.

Algunas encuestas han colocado a los tiburones oceánicos entre los cinco tiburones más peligrosos del mundo.

Dan, hablando de las imágenes, dijo: "Algunos no creen que sea real, y la mayoría me dice que estoy loco por meterme en el agua en primer lugar".

"He oído hablar de ataques de tiburones en las noticias y en revistas, pero nunca he escuchado que algo como esto esté pasando cerca de mí, y mucho menos haberlo presenciado antes".

"Aprendí que los tiburones no deben tomarse a la ligera, son impredecibles y, como estamos en su hogar, siempre tienen la ventaja. Todos necesitan mantenerse vigilantes mientras bucean con ellos", asegura Dan.

Tras el ataqué el buzo alemán fue llevado a bordo de su bote y finalmente al hospital. A pesar de presenciar un evento tan traumático, Dan y Shaunie regresaron al agua al día siguiente.

Él dijo: "Ya he tenido gente que me dice que los tiburones deben ser retirados del agua, pero no entienden que entramos en su hogar, no al revés".

Desde el incidente, se ha anunciado que las aguas de Brothers Island estarán cerradas para actividades de buceo durante el resto del año.

El atacado no fue el primero de este tipo en el área: en total, cuatro buzos han sido mordidos en las aguas de la Isla de Hermanos desde junio de 2018.

Al explicar la situación en una publicación de Facebook, Red Sea Sharks, un grupo dedicado a la investigación y la educación para ayudar a proteger a los tiburones en el Mar Rojo, escribió: "La presencia constante de barcos en los últimos años acompañada por sus sonidos y olores, la alimentación de los tiburones, las actividades de pesca ilegales y los cambios en la forma en que se realizan las inmersiones, son (al menos en gran medida) responsables de la situación actual.

"Así que, además de eliminar la comida puesta para atraer a los tiburones a los sitios de buceo durante largos períodos de tiempo esto le dará a la industria la oportunidad de revisar las prácticas, garantizar la capacitación adecuada de todos los involucrados y asegurarse de que los infractores sean severamente castigados en el futuro".

