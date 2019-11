Era solo otro día para Laxmi, una ama de casa india de 49 años, que se relajaba en su porche por la tarde después de completar sus tareas domésticas. Era parte de su rutina habitual acostarseun rato a descansar en el porche generalmente en las tardes de verano. Sin embargo, este día fue diferente.

El dolor agudo seguido de una sensación de incomodidad era insoportable. Su esposo la llevó rápidamente al Hospital Columbia Asia, en Hebbal donde fue atendida por Santosh Shivaswamy.

"Estaba aterrorizada porque podía sentir el movimiento de una criatura en mi oído. El dolor de oído agudo seguido de fuertes pinchazos me sofocó. No podía pensar en nada y me quedé petrificada cuando el médico confirmó que tenía una araña en mi oído", recordó Laxmi.

"Es común ver visitas a la sala de emergencias debido a la presencia de un objeto extraño en el oído y se necesita un procedimiento simple para extraer el objeto. Sin embargo, cuando un insecto vivo se abre paso dentro de un oído humano, el paciente puede asustarse, lo que dificulta que el médico continúe el procedimiento. Era un caso raro ver una araña moviéndose dentro del canal auditivo ", aseguró el doctor.

