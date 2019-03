VÍDEO: Una mujer se casa con una muñeca zombie en Estados Unidos

Felicity Kadlec, de 20 años, se casó con el "amor de su vida" Kelly Rossi, una muñeca zombie que según ella tiene 37 años el pasado 15 de septiembre.

La "hermosa" ceremonia, que tuvo lugar en Tiverton, Rhode Island, EE. UU., le costó a Felicity 500 dólares, incluyendo su propio vestido de novia, un traje para Kelly y decoraciones para el lugar al aire libre.

Junto a cuatro de sus amigos de la familia, ocho de las otras muñecas de Felicity también asistieron a la ceremonia para mostrar su apoyo.

Felicity, que ahora vive en Vinita, Oklahoma, afirma que casarse con Kelly la ha hecho sentir más cercana y más íntima con ella.

Felicity dijo: "Nuestra ceremonia de boda fue hermosa y perfecta, exactamente como la había soñado".

"Me aseguré de que toda la boda se hiciera correctamente para que fuera lo más oficial posible, y consumamos el matrimonio después", ha declarado Felicity.

"Kelly era el novio, ya que asume el papel masculino en nuestra relación, así que llevaba un traje, siento que se sentía más cómoda como el novio", ha asegurado Felicity que explica que "a pesar de haber estado en una relación con Kelly durante cuatro años, casarme con ella me ha hecho sentir mucho más cerca de ella, tanto emocional como íntimamente".

Kelly fue regalada a Felicity su difunto padre después de que ella se obsesionara con las películas de terror y las muñecas de zombies "Encontré a Kelly en el sitio web de una colección de muñecas espeluznantes y mi papá la compró cuando tenía 13 años".

"No fue hasta que tenía 16 años que empecé a sentir algo por ella, pero era algo que intentaba negar. Cuando mi padre murió el año pasado, encontré consuelo en Kelly, ya que ella era alguien que él había comprado para mí".

"Finalmente dejé que mis sentimientos se manifestaran y, a pesar de que no todos están de acuerdo con mi vida amorosa, nunca me he sentido más feliz".

"Tengo sexo con Kelly, la acaricio y me siento segura con ella, y siento una conexión genuina cuando estoy teniendo un momento íntimo con ella", ha llegado a explicar Felicity.

A pesar de la apariencia de zombie de Kelly, Felicity afirma que ama profundamente a su muñeca y que no la cambiaría por nada del mundo.

VER MÁS: Encuentran un tiburón gigante en descomposición