VÍDEO: Una mujer es mordida por una serpiente mientras duerme

Kaew Sudsopha, de 75 años, estaba en la cama cuando una serpiente mortal se deslizó por las tuberías hasta su habitación en las primeras horas de la mañana.

Las cámaras de vigilancia instaladas por su hijo para monitorear a su anciana madre muestran a la serpiente arrastrándose por las baldosas con los ojos brillantes mientras evalúa a su víctima.

Cuando el pie de Kaew cae de la cama, se ve a la serpiente encabritarse mientras se prepara para atacar, luego arremete y clava sus colmillos en el pie de la abuela.

La asustada jubilada retrocedió asustado y agarró una antorcha para revelar la escena de pesadilla. Salió cojeando de la habitación y despertó a su hijo, Nakorn, de 44 años, que dormía en la casa de al lado en Bangkok, Tailandia.

Kaew dijo: "Pensé que estaba teniendo una pesadilla. Sentí un dolor agudo en el pie y me desperté. Encendí la antorcha y noté que algo se movía en el suelo. Fue entonces cuando vi la serpiente".

"Le dije '¿de dónde vienes?' y salí lo más rápido que pude. No sé por qué me mordió la serpiente, estaba durmiendo, sin amenazarla. Ahora me aterroriza volver a dormir en esa habitación", explicó Kaew.

El hijo de Kaew, Nakorn, un ingeniero, se apresuró a entrar en la habitación y encendió las luces antes de ahuyentar a la serpiente. Los rescatistas llegaron y la encontraron acurrucado en el asiento del inodoro del baño.

Luego la arrastraron al patio, donde lo ataron y la llevaron a un centro de detención donde se registran las serpientes capturadas antes de devolverlas a la naturaleza.

Por suerte la mordedura quedó en un solo susto y la vida de Kaew no corrió más peligro.

