VÍDEO: Una mujer se atreve a explotar el grano gigante que le ha salido a su tío en la cara

A esta familia le gusta hacer todo juntos, incluso estallarse los granos. Jennifer Woods, una soldadora de Texas, acudió al rescate de su tío que sufría un quiste muy desagradable en su rostro.

El carpintero, James Woods, llevaba sufriendo este grano en mayor o menor medida durante cuatro meses hasta que de que su sobrina la abordó en una reunión familiar. Jennifer dijo: "Nunca ha tenido uno antes, fue muy doloroso para él".

"Lo hicimos en casa porque no tiene seguro y en el centro médico se negaban a hacerlo" explico Jennifer que añadió "en realidad me sentí emocionado por hacerlo, me encanta este tipo de cosas. Además yo estaba muy feliz de ayudar a mi tío".

"Sintió un poco de dolor durante el apretón y por eso tuvimos que hacer un par de descansos antes de conseguir limpiarlo todo", sentenció Jennifer.

