¿Quién no ha escuchado alguna vez que nos comemos una media de entre 10-20 bichos a lo largo del año mientras dormimos? Al parecer esto viene de una publicación en una revista francesa de hace dos dÉcadas en la que se hablaba de un estudio científico que era el que afirmaba que nos tragabamos una media de 15 insectos al año mientras dormíamos placidamente. Al parecer eso no es cierto y en todo caso el estudio podría referirse a inofensivos acaros y no a moscas o arañas.

En relación con esta pregunta un vídeo que arroja algo de luz se ha vuelto viral. Eduardo Herrera estaba durmiendo placidamente mientras roncaba con la boca abierta cuando una mosca se metió dentro. Su amigo Nicholas De Bruyne decidió grabar la extraña escena para la posteridad.

"Me reí muchísimo y, sí, finalmente salió volando", confirmó Nicholas. Pero no sabemos que abría pasado si Eduardo hubiera cerrado la mosca dentro o cuan a menudo puede ocurrir que una mosca se te meta en la boca cuando la tienes abierta mientras duermes.

