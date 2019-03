Una modelo alemana de 30 años se 'cambia de raza' y planea irse a vivir a Kenia

Martina Big es una modelo alemana de piel clara que se convirtió en adicta al bronceado y está tan convencida de que ha cambiado de raza que ha declarado que tendrá "bebes negros" con su marido.

Esta modelo alemana de 30 años se ha hecho 24 operaciones de estética hasta el momento. En su día se convirtió en la mujer con más pecho del mundo, y no se detendrá, espera agrandarlas de nuevo pronto.

Ahora la mujer lleva dos años inyectándose melanina para convertirse en negra. "Al principio sólo cambió el tono de mi piel pero después mis ojos, mis cejas y mi pelo se volvieron más oscuros".

Recientemente viajó a Kenya acompañada de su marido Michael, con el que se había casado un año antes y que apoya totalmente sus cambios estéticos. Allí se bautizó cambiando su nombre a Malaika Kubwa, que significa 'Gran ángel' en Swahili.

"No solo me parezco a una mujer africana, también siento que ahora soy una mujer africana", declaró a The Sun Online.

Desde que volvió a vivir en su Trier natal, una ciudad alemana cerca de la frontera con Luxemburgo, ha seguido adoptando tradiciones africanas en su forma de vestir, de cocinar y de comportarse. Asegura que en un futuro planea mudarse a Kenya pero que todavía no lo tiene del todo claro.

