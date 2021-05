El vídeo más mítico de YouTube será borrado tras ser vendido por más de 600.000 euros

YouTube tendrá que eliminar próximamente el video viral 'Charlie Bit My Finger' ('Charlie me mordió el dedo'), con más de 881 millones de vistas, tras su venta como token no fungible (NFT) por 760.999 dólares.

Publicado en 2007, "¡Charlie me mordió el dedo!" fue uno de los primeros videos en volverse virales en Internet. Es un video de un minuto de dos niños en un coch: Harry pone su dedo en la boca del hermanito Charlie, luego protesta después de que Charlie se muerde el dedo.

La familia Davies-Carr pensó en borrar el vídeo de YouTube hace tiempo, pero cuando el número de visitas empezó a dispararse, decidió dejarlo en la red. Gracias a esta decisión se convirtió en uno de los primeros virales de la red.

El vídeo ha sido visto más de 883 millones de veces y durante un tiempo fue el vídeo más famosos de todo YouTube. Recienetemente se ha eliminado de la lista de YouTube y pronto se eliminará del sitio después de haber sido vendido como NFT.

Los NFT, o tokens no fungibles, son tokens de propiedad acuñados en blockchains. Las cadenas de bloques son libros de contabilidad digitales inmutables. Básicamente, las cadenas de bloques actúan como un registro público para mostrarle al mundo que eres dueño de "¡Charlie me mordió el dedo!", El primer tweet de Jack Dorsey, o cualquier cosa digital por la que elijas comprar el NFT.

Una subasta que se fue hasta los 760.000 dólares

La subasta comenzó en 99.999 dólares y subió drásticamente. Una guerra de ofertas entre dos usuarios, 3fmusic y mememaster, estalló y el NFT finalmente se vendió por 760.999 dólares a 3fmusic.

3fmusic no solo será el único propietario oficial del clip, sino que también tendrá la oportunidad de recrearlo. "El ganador de la NFT tendrá la oportunidad de crear su propia parodia del video con las estrellas originales, Harry y Charlie", dice una propaganda en la página de la subasta. "Protagoniza tú mismo, o da el honor al mayor fan de Charlie Bit My Finger que conoces, y recrea una divertida interpretación moderna del clip clásico".

De hecho, no se trata de la primera gran adquisición de 3F Music, quien también posee los NFT de "Disaster girl", la mundialmente conocida niña que sonríe delante de una casa en llamas; y "Overly attached girlfriend", la chica de mirada intensa y siniestra.

VER MÁS: ¡Así es ahora el protagonista de este meme!