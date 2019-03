VÍDEO: Logra perder 80 kilos haciendo deporte y todo el mundo está alucinando con su belleza

Alysha McNair, de 21 años, llegó a pesar más de 170 kilos después de que sus hábitos alimenticios se salieran de control.

El resultado de comer en exceso dejo a Alysha vistiendo una talla XXXXL y sufriendo años de acoso escolar, "incluso abandoné la escuela a los 14 años porque me acosaron tanto que ya sólo me veía fea y mis compañeros nunca me invitaban a hacer cosas con ellos".

Finalmente Alysha, de British Columbia, Canadá, decidió cambiar su forma de ser después de darse cuenta de que solo tenía dos opciones, "cambiar o morir".

Documentó todo su proceso en Instagram, empezó a ir al gimnasio, abandonó la comida rápida y ahora parece irreconocible.

"Ahora he perdido 80 kilos, que es la mitad de mi peso corporal. Nunca me he sentido más increíble y ahora tengo vestidos de talla 14"

"Me veo y siento completamente diferente ahora" asegura Alysha que ha decidido convertirse en entrenadora personal para ayudar a otros.

