VÍDEO: Una influencer se desmaya al probar el collar de descargas eléctricas de su perro

Una influencer de California en los Estados Unidos colapsó recientemente después de probar el collar de descargas eléctricas de su perro.

Kahla Gilmore de Farfield decidió que quería saber qué sentiría su perro cuando fuera golpeado por el dispositivo y, por lo tanto, ató el collar alrededor de su propio cuello.

Esta influencer tiene más de 600.000 seguidores en TikTok donde comparte sus aventuras pero ha sido este impactante vídeo el que la ha convertido en viral.

En la configuración más baja, Gilmore se quejó de que el collar estaba "débil", pero cuando lo subió al nivel más alto, la descarga eléctrica la envió al suelo.

"No pude sentir nada las dos primeras veces que traté de electrocutarme con la configuración más baja y luego la última vez que lo puse a máxima potencia, me sorprendió y me hizo caer", dijo Gilmore.

Existen en la actualidad gran cantidad de collares y otros equipos electrónicos que ayudan en el adiestramiento de los perros, sobre todo a la hora de corregir conductas inapropiadas.

Todos ellos generan gran controversia y discusión respecto de si son humanitarios o si causan dolor y sufrimiento a los perros.

