VÍDEO: Un hombre se revienta un dolorosísimo y gigantesco grano en el baño

En lugar deir un hospital para recibir tratamiento profesional, Frederic Ward, de 23 años, intentó librarse de el enorme grano en su cara causado por una infección por estafilococo.

El quiste que crecía en la línea de su mandíbula se había vuelto tan grande en solo cuatro días que podía sentirlo palpitar.

Con sus curiosos amigos cámara en mano para capturar el momento, Frederic se dirigió a su baño en Ontario, Canadá, para lidiar con la bolsa de pus. El espantoso vídeo muestra a Frederic pinchando, apretando e incluso usando pinzas mientras intenta limpiar el grano.

Frederic dijo: "Todavía no estoy seguro de qué causó la infección y todavía se está investigando. Este había aparecido cuatro días antes de que grabáramos el vídeo".

"Decidí drenarlo yo mismo una vez que parecía que estaba listo para ser reventado. He tenido más o menos diez de estas mismas infecciones y no quería tener que ir y esperar en el hospital nuevamente, ya que mi médico ya me había recetado los antibióticos adecuados", sentenció Frederic.

