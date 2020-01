Un hombre le hizo una broma un tanto pesada a su esposa con una serpiente de juguete escondida dentro de un pepino.

El vídeo fue grabado en Pekín, China, este 2019 y en se ve como un hombre se acerca a su esposa con un pepino en la mano mientras ella juega con su teléfono en la cama.

El hombre dice: "Esposa, toma un poco. El pepino sabe muy bien hoy".

Su esposa responde: "No, no voy a comer. Me volverás a gastar una broma".

El hombre responde: "No, no voy a bromear contigo. Este pepino es muy rico. Es importado".

Finalmente, ante la insistencia de su marido, su mujer acaba dando un mordisco pero de repente una serpiente de juguete sale del pepino. Inmediatamente se quita la serpiente de boca con asco mientras grita.

Según explica China News el marido no estaba feliz con su esposa ya que ella siempre estaba hablando por teléfono.

© Newsflare / China.News

