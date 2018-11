VÍDEO: Nadie sabe qué es el extraño objeto que este chico se ha sacado al explotarse un enorme grano

Christopher Yocom, de 28 años y natural de Denver, se dio cuenta de que le había salido un grano especialmente grande encima del labio. Decidió visitar al doctor el 24 de octubre y este le recetó antibióticos.

Christopher, que trabaja remodelando casas, estuvo cuatro días tomando los medicamentos y después decidió grabar el momento en que decide estallarse el grano en su baño.

"No estoy seguro de que fue lo que me saqué, no podía cortarlo para abrirlo por lo que terminé tirándolo por el baño", ha explicado Christopher.

"Cuatro días después de visitar al doctor fue cuando grabé el vídeo. No fue doloroso sacármelo, fue un alivio, pero sigo sin saber que lo causó", sentenció Yocom.

Nadie tiene claro que fue lo que Yocom extrajo de su cara pero lo más posible es que se tratara de un quiste epidérmico como sugieren dermatólogos consultados por el Daily Mail.