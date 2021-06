Encuentran en una playa la GoPro de un surfeador que se había perdido hace cinco años

La cámara GoPro de un surfista que se perdió cuando fue arrasada por una enorme ola fue encontrada enterrada en una playa cinco años después, y sorprendentemente todavía funciona.

A pesar de estar escondida bajo la arena durante más de media década, la tarjeta SD del dispositivo no sufrió daños y muestra el momento en que la cámara desapareció bajo las olas.

Las imágenes muestran a un grupo de surfistas remando en sus tablas frente a la costa de Berwick en Northumberland el 23 de abril de 2016.

En el clip, se escucha a los amigos bromeando sobre lo fría que está el agua, mientras el surfista sostiene la cámara y dice: "Jesucristo, voy a congelarme las tetas!

Luego remó una corta distancia antes de que una gran ola se estrellara repentinamente sobre el surfista y lo enviara a él y a la cámara al agua.

La cámara continúa grabando bajo el agua durante varios minutos antes de finalmente apagarse.

Increíblemente, fue arrastrada un par de kilómetros río arriba y fue encontrada a orillas del río Tweed esta semana. Luke Batchelor, de 32 años, vio la cámara mientras caminaba cerca de su casa en la ciudad el 26 de mayo.

Fue inquetante verla hundirse en el fondo del mar

Ahora ha publicado el video en Facebook junto con una selfie de un hombre que se encuentra en la cámara en un intento de reunir la cámara con su dueño original.

Luke dijo: "Estaba caminando por un tramo de la desembocadura del Tweed donde hay mucho barro y cosas como juguetes para perros se lavan".

"Vi algo justo al lado del mar y pensé que era un poco de basura al principio. Me acerqué y vi que el cable de la cámara que se sujetaba a su cuerpo estaba amontonado. Fui a recogerlo y me lo llevé a casa porque no quería dejarlo tirado allí y estaba interesado en ver si todavía funcionaba".

"Pensé que valía la pena intentarlo, así que compré un lector de tarjetas y cargué las fotos y los videos en mi computadora.Me desplacé hasta la última grabación de la cámara cayendo al fondo del mar que estaba fechada el 23 de abril de 2016".

"Fue hermoso pero inquietante verla hundirse en el fondo del mar", sentenció.

