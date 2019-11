Paul Bedard ha trabajado con caimanes durante los últimos 30 años, por lo que la posibilidad de darse un chapuzón en una piscina con un cocodrilo americano de tamaño completo no era nada aterrador para el cazador profesional.

Apareció en una casa en Parkland, Florida, el 15 de octubre, mientras el propietario se mantenía a salvo del bestial animal. Paul se zambulló en la piscina sin ningún equipo de protección para defenderse del bicho dos metros y medio.

Tomándose su tiempo para arrinconar y agotando al revoltoso cocodrilo, Paul finalmente logró cerrar con seguridad las enormes mandíbulas con dientes del reptil antes de atreverse a darle un beso y luego recoger a la bestia de casi 100 kilos arriba, sacarla fuera de la piscina y meterla en la parte posterior de su camión.

Paul dijo: "Tengo una gran pasión por cazar caimanes, simplemente odio más los caimanes muertos. Si me dieran a elegir eliminaría a las personas la mayor parte del tiempo".

"El cocodrilo fue súper suave y realmente no hizo ningún movimiento agresivo hacia mí y realmente no me hizo pasar un mal momento", sentenció Paul.

