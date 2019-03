Encuentran un caimán gigante de más de 300 kilos en Estados Unidos: "La foto es real"

De acuerdo con un biólogo del Departamento de Recursos Naturales de Georgia, una foto viral de un cocodrilo de Lake Blackshear que ha estado circulando en las redes sociales no es un engaño.

"Aparentemente mucha gente piensa que es mentira pero no", aseguró Brent Howze, un biólogo de vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales de Georgia. "Soy el que está en la foto, y probablemente puedas decir que no me acerqué demasiado".

"Sí, era un enorme caimán de 317 kilos y cuatro metros de largo con una circunferencia torácica de metro y medio", ha declarado Howze.

Un residente de Sumter fue quien encontró al lagarto en una zanja de irrigación y quien contactó con las autoridades."Era más grande de lo que anticipamos originalmente y tuvimos que usar maquinaria pesada para moverlo", dijo Howzwe.

"Hay un solo camino par que un caimán viva tanto tiempo como para llegar a tener esa envergadura y es: evitando a los humanos". El viejo caimán estaba en tan mal estado que finalmente tuvo que ser sacrificado.

