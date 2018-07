Viajera en el tiempo: ¿Qué está haciendo la mujer de esta pintura de 150 años?

El tuitero Peter Russell, de Glasgow, Reino Unido, compartió en twitter la fotografía del cuadro "Die Erwartete" (Lo esperado), de Ferdinand Georg Waldmüller, diciendo que le parece que la mujer del cuadro, que data de 1850-1860, sostiene un 'iPhone'.

A simple vista, podemos pensar que la mujer pasea encorvada y ensimismada sin quitar los ojos de un teléfono móvil. Y, aunque no es correcta, no es una mala interpretación, sino la interpretación de un cuadro del siglo XIX en el contexto tecnológico de dos siglos después. Russel, que ocasionalmente escribe en blogs sobre cultura, le dijo a Motherboard: "Lo que más me impresiona es hasta qué punto un cambio en la tecnología afecta a la interpretación de la pintura". Y agregó: "En 1850 o 1860, los espectadores del cuadro habrían identificado el elemento con el que esa mujer está absorta que no es más que un himnario o libro de oraciones. Hoy en día nadie puede dejar de ver el parecido con la escena de una adolescente absorbida en las redes sociales". El tuit de Russel fue una respuesta a este de Vice en el que mostraban un cuadro de 1937 en el que también aparecía alguien con un teléfono móvil.