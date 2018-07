Viaja en el metro leyendo libros subidos de tono falsos para ver las reacciones

Este humorista llamado Scott Rogowsky decidió sacar libros con títulos falsos y divertidos en el metro de Nueva York para ver la reacción de la gente. Títulos como 'Zorra, avergüenzas a tu bebé', 'Cómo contener un pedo' o 'Comer el culo de manera simple' no pasaban desapercibidos entre los pasajeros que no daban crédito de lo que estaban viendo. La broma ha creado una gran expectación en Internet y el vídeo que muestra las divertidas reacciones de la gente al ver las portadas ya cuenta con más de 3.500.000 de visitas en YouTube. Liopardo | Liopardo 'Comer el culo de manera simple' Liopardo | Liopardo 'Ciento un consejos para alargar el pene que puedes hacer en casa, en la oficina, o por el camino' Liopardo | Liopardo 'Definitivamente no es porno' Liopardo | Liopardo 'Taxidermia humana' Liopardo | Liopardo 'El arte de follarte a tu hija' Liopardo | Liopardo 'Cómo contener un pedo' Aquí puedes ver el vídeo que muestra las divertidas reacciones de la gente ante las controvertidas portadas.

