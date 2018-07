Va al médico porque le dolía de cabeza y descubre que le queda media hora de vida

Luis Ortiz, de 26 años, es un estudiante con una vida normal en California hasta que un día comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza, que le impedían desarrollar un día a día con normalidad. Aguanto así hasta que un día empezó a sentir fuertes nauseas y cuando no pudo soportar más el dolor decidió ir a la sala de urgencias de su hospital más cercano. Después de le realizaran varias pruebas los médicos le informaron que debía permancer internado y que sería intervenido de urgencia en el cerebro. "Me quedé en estado de shock. No podía creer que algo así me estuviera sucediendo. No sabía que tenía un parásito en la cabeza tratando de arruinarme la vida", reconoce Ortiz que ha tenido que abandonar sus estudios universitarios. Los médicos le operaron para extraer la extraña larva que tenía alojada en su cabeza. El "gusano" actuaba como un "corcho en su cabeza", explicó el doctor Soren Singel, el neurocirujano que atendió a Ortiz. El joven californiano llegó en el momento justo al hospital ya que si hubiese llegado media hora después probablemente "hubiese muerto", indicó el médico. Una vez concluida la operación, Ortiz entró en un profundo coma, según consignó NBC Los Ángeles. Liopardo | Liopardo El momento en que Single extrae la larva de Ortiz. Ortiz se encuentra ahora en proceso de recuperación ejercitando a diario su memoria para poco a poco ir recuperándola. Ha tenido que dejar la universidad, tampoco puede trabajar y ha vuelto a vivir con sus padres por una temporada. Se desconoce como la larva pudo a alojars en su cerebro pero los médicos creen que fue a través de algún alimento que Ortiz ingirió este verano.