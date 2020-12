Va a abrir la puerta de su coche en Australia y se lleva un susto mortal

Una mujer de Nueva Gales del Sur se sorprendió por algo que acechaba debajo de la manija de la puerta de su automóvil.

Christine Jones regresaba a su vehículo después de hacer la compra a principios de esta semana.

"Estaba cuidando una casa cerca de Armidale y no había usado mi coche durante una semana", dijo a Yahoo News Australia.

Fue a poner las bolsas de la compra en el asiento del pasajero y fue entonces cuando notó algo peludo cuando alcanzó la manija de la puerta.

"Afortunadamente, noté que la sombra no se veía bien cuando la estaba alcanzando, de lo contrario habría gritado si la tocara", dijo.

A primera vista, pensó que tal vez se trataba de un par de orugas peludas. "Pero en una inspección más cercana me di cuenta de que era solo una araña cazadora inofensiva", dijo. "Me encantan las arañas, pero no tocarlas", sentenció.

Hizo unas fotografias que se volvieron virales cuando las subió a Facebook. Al final entró en el coche por otra puerta y condujó tranquila hasta su casa dejando a la araña en paz en su escondite.

