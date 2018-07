Unos vándalos decapitan al robot autoestopista que recorría Estados Unidos a dedo

Las aventuras de HitchBot, el pequeño robot 'autoestopista' que fue lanzado a la carretera para recorrer Norteamérica a dedo, con el fin de descubrir si los humanos son dignos de su confianza han terminado antes de tiempo. La respuesta llegó este fin de semana cuando apareció decapitado y desmembrado en Philadelphia.

robot | Liopardo

"Oh, no. Mi cuerpo se ha dañado", escribió el robot en su página de Internet . "Me parece que a veces a los buenos robots nos pasan cosas malas. Mi viaje debe terminar por ahora, pero mi amor por los humanos no morirá nunca. Gracias a todos mis amigos", señaló.

robot2 | Liopardo

"Sabemos que muchos fans de hitchBOT se van a sentir decepcionados, pero queremos garantizarles que este gran experimento no ha terminado. Por ahora nos dedicaremos a responder qué hemos aprendido de la experiencia y explorar futuras aventuras para robots y humanos", escribieron en la página www.hitchBot.me. Y añadieron: "No nos interesa denunciar o hallar a las personas que destrozaron a hitchBOT".

hitchbot | Liopardo

Los estadounidenses podían encontrarse a hitchBOT sentado a un lado de la carretera, con el dedo hacia arriba a modo de autostop. Si decidían hacerle un hueco en su automóvil, el robot era capaz de hablar con ellos sobre sus orígenes o sus pasatiempos. También les decía si necesitaba que cargaran su batería.

robot3 | Liopardo

hitchBOT fue creado en Canadá por dos profesores universitarios, David Smith, y Frauke Zeller. En 2014 consiguió recorrer un total de 10.000 kilómetros en este país (desde Halifax, Nueva Escocia, hasta Victoria, en Columbia Británica).