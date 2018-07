Una niña denuncia que los castigos colectivos en clase son crímenes de guerra según el Convenio de Ginebra

Morrison-Bell es una niña británica de 11 años de Glasgow, en su colegio le pidieron que rellenase un formulario sobre cómo ve a sus profesores y esto fue lo que contesto.

Su padre fue el que hizo famosa a su hija al compartir su respuesta en twitter. “Cosas que mis profesores pueden hacer mejor: No usar los castigos colectivos porque no son justos para las personas que no hicieron nada y bajo el Convenio de Ginebra de 1949 son considerados crímenes de guerra.” Según el Convenio de Ginebra firmado en 1949, los castigos colectivos (imponer un castigo a todo un grupo por un delito que ha cometido un miembro) son considerados como crímenes de guerra.

El padre de la niña quiere dejar claro también que Morrison-Bell piensa que su profesora es fantástica, pero que solamente quería dejar su opinión sobre este aspecto del sistema educativo.

Finalmente la pequeña se llevó el helado que todo twitter reclamaba para ella ¡Claramente se lo merecía!