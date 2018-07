Una mujer surcoreana envía a su madre un paquete con el cadáver de un bebé

Una mujer surcoreana le envía a su madre un paquete por correo con el cadáver de un recién nacido en su interior. La madre acudió de inmediato a la policía en la ciudad de Naju, al suroeste del país. A pesar de que la policía no ha querido dar detalles acerca de la identidad del niño, se piensa que podría ser la recién nacida de la mujer, que habría muerto nada más nacer ya que aún conservaba el cordón umbilical ligado a su cuerpo. Gracias a las cámaras de seguridad de la oficina de correos desde donde se hizo el envío, las autoridades han podido confirmar que la persona remitente era la hija de 35 años de la mujer que lo recibió, de 59.

Aún se desconocen los motivos que han podido llevar a la supuesta remitente a enviar tan escabroso paquete a su madre. Únicamente se sabe que la mujer abandonó el domicilio de sus padres hace cinco años y que desde entonces no habían tenido ningún contacto. La policía no ha confirmado si la autora ha sido o no detenida aún, ni más datos sobre la investigación.