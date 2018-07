Una mujer solicita un test de ADN después de encontrar un trozo de carne sospechoso en su sopa en un restaurante

Una mujer se encontró este trozo de carne de aspecto sospechoso en su sopa. No fue hasta que había comido la mitad del plato que se dio cuenta de que había algo extraño. La cliente, llamada Akousa, ha dicho: "Había ido a coger algo de comida a un sitio de comida porqué tenía hambre. Asi que compre Tuo Zafi y me lo lleve a casa". El Tuo Zafi es un plato tradicional de Acrra, Ghana, dónde Akousa lo había comprado. Pero inmediatamente dejo de comerlo cuando se encontró con este trozo de salchicha parecida a un pene humano. Liopardo | Liopardo Se lo enseño a su hermano hablar con la policía para que lo llevaran a un laboratorio a hacerle un test, cuenta la web británica Metro . La carne se encuentra en un frigorífico a la espera de que alguien se atreva a analizarla, en Ghana hay que pasar demasiados procesos burocráticos y Akousa no tiene el dinero para afrontarlos. Mientras tanto no volverá a comprar comida en el mismo lugar.