Una mujer sin brazos arrasa con sus increíbles tutoriales de maquillaje usando los pies

Una mujer nacida sin brazos está arrasando con sus impresionantes tutoriales de maquillaje, desafiando a quienes le decían que era demasiado fea.

Buntida Chinnawong, de 20 años, fue intimidada cuando era niña debido a una enfermedad congénita que la dejó con solo pequeños muñones en los hombros, piernas cortas y caderas torcidas. Como muchas adolescentes, comenzó a usar maquillaje, pero se vio limitada por su capacidad para aplicarlo con cuidado como las demás.

Buntida, decidida, no quería depender de la gente, por lo que aprendió a levantar el colorete y el lápiz de ojos con los pies, sosteniendo los artículos entre los dedos de los pies. Buntida, cuyo apodo es Fai, practicó todos los días hasta que pudo aplicarlo en su rostro con toda la habilidad de un maquillador experimentado.

A la niña discapacitada le dijeron que era demasiado fea para ser una bloguera de belleza, pero comenzó a transmitir en vivo sus tutoriales de maquillaje en las redes sociales, donde ahora tiene más de 225.000 seguidores.

Ella dijo: '' Busqué videos tutoriales de maquillaje en línea. Vi reseñas de productos de belleza y también quería hacerlas. “Mis primeras cejas terminaron con líneas y estilos extraños, así que hice todo lo posible para practicar el maquillaje todos los días. Incluso los fines de semana, seguí practicando hasta que mis habilidades mejoraron" contó.

Publicó su primer video tutorial de maquillaje en 2015 y ahora tiene más de en Instagram y 215.000 fanáticos en Facebook y 11.000 en Instagram, que siguen sus tutoriales y reseñas.

La bloguera usa una silla de ruedas para moverse, pero puede usar sus pies para las tareas diarias, incluida la aplicación de maquillaje, que es lo que más ama.

A pesar de la inspiradora historia de Buntida, que la ha llevado a aparecer en la televisión en Tailandia, algunas celebridades crueles han dicho que no hay posibilidad de que sea maquilladora, ya que las estrellas no querrían que sus pies estuvieran cerca de su cara. En Tailandia, los pies se consideran la parte más baja del cuerpo y apuntar a las personas se considera grosero y ofensivo.

Buntida dijo: "Alguien me dijo una vez, no puedo ser un Blogger de belleza debido a mi condición. Estaba muy triste pero no me rendí. Me levanté y grabé mis videos de belleza. Algunas personas querían que les maquillara, pero también hubo opiniones negativas”.

"No se trata de la apariencia, se trata del talento interior. Quiero animar a todos a que sigan sus sueños y crean que somos sobresalientes" decía.

VER MÁS: Se metían con ella por tener la cabeza cuadrada y ahora todos están flipando con su belleza