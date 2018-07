Una mujer sin barbilla concursó por una reconstrucción y el resultado es sorprendente

Instagram / Let me in | Liopardo

"Let me in" es un programa coreano al que acuden personas que quieren cambiar su aspecto. Para ello, cuenta con un jurado de expertos que valoran los casos que merecen esta oportunidad y les ayudan a cumplir su sueño. La asiática de 19 años Wijitpraphorn Punbu nació sin barbilla y quiso reconstruirla para que sus dientes estuviera alineados y le permitieran cerrar bien la boca. La joven luchó por lo que quería conseguir y se presentó al programa para lidiar con su problema. Gracias a su intervención en el programa ha logrado lucir de forma totalmente diferente. El cambio es increíble.

Publicidad