Una mujer se queja a sus vecinos de que hacían mucho ruido al tener sexo y ellos responden de está genial manera

Una mujer se queja a sus vecinos por qué hacían mucho ruido al tener sexo y ellos responden de está genial manera. Jenna Levine es una estudiante de 19 años de la Universidad de Syracuse. Una noche no podía dormir porqué sus vecinos estaban siendo demasiado ruidosos durante sus "actividades románticas". Decidida a pedirles que bajaran el volumen en futuros encuentros Jenna decidió escribirles esta nota en tono muy educado que subió después a twitter.

