Una mujer reconstruye de forma manual el ala rota de una mariposa y logra que sobreviva

Para quienes no lo sepan, las mariposas tienen una esperanza de vida muy corta: entre 2 semanas y 5 meses. Además, en las mariposas monarca puede darse el caso de que una de sus crisálidas no lleguen a desarrollarse bien del todo y las impida ser autosuficientes. Esto es justo lo que le sucedió a la mariposa monarca de esta historia, pero ella tuvo más suerte. La diseñadora, 'Dressgirl200' en Imgur, confeccionó de forma manual su ala rota para que pudiera volar. Liopardo | Liopardo Se trataba de un macho que había nacido con una de suspor completo. Aunque su campo es el diseño de vestuario profesional, sacó partido de todas sus dotes y consiguió que la mariposa estuviera como si no hubiera pasado nada. Las herramientas que utilizó para la reconstrucción fueron: una toalla, un palillo de dientes, una percha de alambre, tijeras, pinzas, polvos de talco, pegamento de contacto, un bastoncillo de algodón y el ala rota de una mariposa que había muerto dos días antes. Liopardo | Liopardo Lo bueno es que la mariposa no sufrió ningún dolor durante el proceso, pues son animales que no tienen receptores de dolor en sus alas. Además, la similitud de tonalidades y tamaño del ala implantada, hizo que el animal luciera como si no hubiera pasado nada. Liopardo | Liopardo Al ejemplar le bastó un solo día para reposar tras la cirugía, después ya estaba lista para emprender el vuelo de nuevo. Increíble, ¿verdad?