Una mujer gana 43 millones de dólares en una máquina tragaperras pero el Casino no dejó que se llevara el premio

Era una selfie que ella pensaba que valía casi 43 millones de dólares pero que al final se quedo en un filete. Katrina Bookman sganó el mayor premio en una máquina tragaperras a finales de agosto en el Resorts World Casino en Jamaica, Queens. Ella emocionada incluso se hizo un selfie con la máquina mostrando su premio: 42.949.672 dólares. Habría sido el premio más grande de una tragaperras en la historia de Estados Unidos pero evidentemente había un error. Pero cuando volvió al día siguiente para averiguar el tamaño exacto de su bote, un empleado del casino mató su entusiasmo. "Le dije: 'Entonces, ¿qué gané?', Dijo, 'No has ganado nada'", dijo la mujer a WABC. La Comisión de Juego del Estado de Nueva York dijo que la máquina de Bookman había funcionado mal. La máquina, al igual que todas las del casino, tiene un descargo de responsabilidad que dice: "Las anomalías anulan todo los juegos y pagos". En su lugar, el casino ofreció a Bookman una cena de bistec de cortesía. "Todo lo que podía pensar era en mi familia", dijo Bookman a WABC, con su voz cortada. "Ellos ganan, y ahora la casa no quiere pagar, para mí eso es injusto", dice el abogado de Bookman, Alan Ripka. Él está luchando para que el casino pague a Bookman la cantidad máxima permitida por la máquina tragamonedas Sphinx: 6.500 dólares.

