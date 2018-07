Una mujer de 85 años destruye un millón de euros para no dárselo a sus herederos

abuelacabrona | Liopardo

Una abuela austríaca de 85 años despedazo con unas tijeras un millón de euros antes de morir para que sus herederos no se llevaran el dinero, según explicaron fuentes judiciales de la Fiscalía de la ciudad de Wiener Neustadt al medio local 'Kurier'. Los billetes destrozados de 100 y 500 euros sumaban un total de 950.000 euros y feron descubiertos en la cama de esta anciana en la residencia geriátrica donde vivía. La Fiscalía ha decido no abrir una investigación al respecto ya que el acto de destruir dinero no esta considerado "una infracción penal", dijo el fiscal Erich Habitzl. Esta claro que muy bien con sus herederos no se llevaba esta abuelita que podría no haber conseguido su propósito ya que Friedrich Hammerschmidt, del Banco Nacional austriaco aseguró que "Si los herederos encuentran solo fragmentos de billetes y el origen del dinero es comprensible, podemos sustituirlo, por supuesto, totalmente".

