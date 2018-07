Una mujer de 33 años quiere casarse con Lumiere: "Me encanta darle besos y hacerle mimitos"

Amanda Liberty es una mujer británica de 33 años de edad que dice que está enamorada de un candelabro de 90. Según explicó en una entrevista a The Sun , le pidió matrimonio a Lumière, que así es como se llama el candelabro, el pasado San Valentín. Amanda tiene una pasión por los objetos, especialmente por los candelabros: “Ninguno de mis candelabros se pone celoso, entienden que los quiero a todos, cada uno con su personalidad. Jewell es mucho más cómoda y estupenda para acariciar. A Lumière me gusta más besarla y darle mimitos”. Con Lumière ha habido incluso intercambio de anillos. Cuando la periodista de The Sun le preguntó a Amanda si nunca le había parecido extraña su objetofilia, ella, enamorada y sonriente, respondió: “Yo no hago daño a nadie teniendo una relación con objetos, la gente no entiende una orientación que es normal para mí. Yo sólo sigo a mi corazón”.