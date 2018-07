Una mujer confunde a su hijo en Halloween y mete a un desconocido en la cama

La noche puede confundir a más de uno, y más si hay alcohol de por medio. Sin embargo, incluso las personas sobrias pueden equivocarse cuando no están a la luz del día. Es el caso de Juliet Jarvis, una mujer británica que confundió a su hijo con un completo desconocido y lo acogió en su casa tras una fiesta de disfraces. Según informa 'The Sun', el joven desconocido estaba muy borracho y, tras ser expulsado de la discoteca en la que estaba, no pudo caminar descalzo por más tiempo y se metió en casa de Juliet. Eran las 04:30 de la mañana cuando Juliet se despertó pensando que su hijo había regresado ya de la fiesta, pero no. Al verlo tirado en una de las habitaciones de invitados, la mujer le tapó con un edredón y le dio una almohada. El joven desconocido de 29 años, Marc Campfield, le dio las gracias, algo que a ella le sorprendió un poco. "Me dio las gracias y pensé que Stewart no era tan educado", declaró Juliet en su cuenta de Facebook. Al día siguiente, ya a la luz del día, se dio cuenta de que no era su hijo y decidió tomárselo con humor compartiendo lo sucedido en las redes sociales.

¿Vosotros os lo hubierais tomado así?