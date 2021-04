Una influencer muestra la evolución de su rostro después de que el bótox le deformara la cara

La bloguera e influencer estadounidense Whitney Buha se ha vuelto viral al mostrar sin ningún tipo de tapujos el lado más tenebroso de las operaciones estéticas.

Todo comenzó hace unas tres semanas, cuando Buha compartió en Instagram que una inyección rutinaria de bótox había acabado desastrosamente mal.

Buha, autora del blog "Something Whitty", compartió en marzo que su inyector de bótox colocó la proteína en el lugar equivocado cerca de su ojo, lo que hizo que su ojo izquierdo se cayera y su ojo derecho se abriera más.

"Esto es tan vergonzoso... realmente no me apetece mostrar esto, pero todos decís '¿podemos verlo?'. Porque muchos de ustedes usáis bótox y no sabíais que esto era posible. Yo tampoco sabía que esto era posible", explicaba la instagramer antes de mostrar la diferencia entre sus ojos en un vídeo.

Buha explicó que después de su visita habitual a la clínica de estética, notó que su ceja izquierda no era tan alta como su ceja derecha. Regresó a la clínica siguiendo el consejo de su inyector para que le agregaran cuatro unidades más en la ceja izquierda en un intento de igualarlas, pero sucedió lo contrario.

"Desde que volví, esto es lo que ha pasado", dijo, señalando su ojo caído. Desde que compartió por primera vez lo que sucedió, Buha ha estado compartiendo actualizaciones periódicas con sus seguidores que puedes ver dándole play al vídeo.

"Siento que he superado lo peor"

Un especialista con el que habló Buha explicó que debido a que su párpado izquierdo cubre parte de ese ojo, su visión se ve afectada, lo que hace que su otro ojo trate de compensarlo, dijo en un video.

Entre los remedios que Buha ha probado se encuentran el parchear su ojo derecho, aplicar calor y vibraciones en el ojo izquierdo y gotas que le recetaron.

"Siento que he superado el obstáculo de lo peor", dijo en uno de sus videos. "Ahora siento que mi ojo izquierdo se ve casi normal. Mi ojo derecho todavía es un poco demasiado grande, pero se ve mucho menos blanco, eso es seguro", sentenciaba.

Poco a poco los efectos del bótox mal aplicado irán desapareciendo, su ojo se recuperará y volverá a tener una cara normal.

