Una familia descubre 20 días después del funeral que su familiar muerto sigue vivo

Un hombre de 92 años que fue dado como muerto y luego enterrado por su familia continúa vivo. El hospital donde permanecía internado cometió un "lamentable error" y solo informó a los allegados 20 días después del fallido pronóstico, recoge el diario local Jornal de Notícias.

Un hombre considerado muerto lleva unos dos meses hospitalizado con vida en el Hospital de Oliveira de Azeméis, por problemas respiratorios. Durante la hospitalización se contagió de covid-19 y, el día 10 de enero, se informó a la familia que el anciano había fallecido.

"Llamaron a mi hermana para decirle que había fallecido. Seguí tratando de ver el cuerpo para reconocerlo, pero no me dejaron", explicó su hijo Aurelino Vieira.

Ahora, 20 días después, el hospital comunicó el "lamentable error" e informó a la familia que el anciano, después de todo, estaba vivo. El cuerpo enterrado pertenece a otra familia que fue contactada por el administrador del Centro Hospitalario, quien explicó la situación a sus seres queridos.

Corresponderá al Ministerio Público manejar el proceso de remover el cuerpo que fue enterrado en Milheirós. El funeral se celebró el pasado día 12, a cargo de la familia del hombre que, después de todo, está vivo. "Insistí en ver el cuerpo, porque algo me hizo sospechar que tal vez no fuera mi padre, pero no me dejaron y lo entendí", dijo Aurelino.

El hijo del nonagenario asegura que su padre está consciente, que pudo hablar con él y "está lúcido".

